Вашингтон, 17 января, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена тайно вкладывала денежные средства в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом написала 17 января газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные документы.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно представленной информации, помощь Вашингтона позволила Киеву наладить и расширить выпуск дронов. Кроме того, содействие заключалось в отправке на Украину сотрудников американской разведки для участия в создании программы по беспилотникам.

Журналисты привели слова помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который уточнил, что такая поддержка оказывалась с осени 2022 года. Он пояснил, что США начали развивать указанное направление, поскольку увидели возрастающую роль дронов в боевых действиях.

В публикации также отмечается, что в конце сентября 2024 года Белый дом направил киевскому режиму $1,5 млрд на поддержку производства дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен признался, что США начали вооружать ВСУ задолго до российской спецоперации, ещё в сентябре 2021 года. Он утверждал, что в Вашингтоне предвидели вооружённый конфликт между Россией и Украиной, поэтому подготовились к нему, а также помогли подготовиться Киеву.

10 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Джо Байдена не успела израсходовать около $4 млрд, выделенных на поддержку киевского режима. По её словам, указанные средства останутся доступными для выделения помощи, однако решение по этому вопросу будет принимать администрация избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.