Владивосток, 17 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. В городскую думу Владивостока не поступали обращения с просьбой о лишении лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко звания почётного гражданина. Более того, депутаты не видят оснований для этого, сообщили 17 января в пресс-службе законодательного органа.

Александр Рюмин/ТАСС Илья Лагутенко

Представитель думы в беседе с «РИА Новости» пояснил, что положением о звании «Почётный гражданин города Владивостока» предусмотрено, что человека можно лишить этого звания по решению думы, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда.

Звания почётного гражданина Владивостока могут быть удостоены граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Присвоение звания не зависит от факта рождения удостоенных его лиц во Владивостоке или проживания на его территории.

16 января стало известно, что руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов стал инициатором предложения о лишении Лагутенко звания почётного гражданина Владивостока.

Как сообщало ИА Регнум, основанная Лагутенко группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности вскоре после начала российской спецоперации на Украине.

13 января издание «Октагон» сообщило, что Лагутенко, ранее покинувший Россию, лишился дома в Лос-Анджелесе из-за бушующих пожаров. По данным издания, музыкант владел двумя домами в США, в том числе особняком, расположенным между Малибу и Лос-Анджелесом в посёлке Биг-Рок. В 2018 году он приобрёл его за $2,8 млн.

Чтобы восстановить дом, лидер рок-группы оправился в тур. По данным источника, ему необходимо будет провести не менее 40 концертов. При этом выступление группы стоит 8,5 млн рублей, половина из которых идёт Лагутенко как солисту.

Илья Лагутенко родился во Владивостоке. Здесь же началась творческая карьера группы «Мумий Тролль». В дальнейшем Лагутенко переехал в Москву. В 2016 году музыканту присвоили звание почётного гражданина Владивостока.