Вашингтон, 17 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Стремление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина преодолеть рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам не беспокоит Национальную хоккейную лигу в контексте политической ситуации. Овечкин выступает не за Россию, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн изданию Sportsnet.

Sean Kilpatrick/AP/TASS

«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию», — ответил Беттмэн на соответствующий вопрос.

Овечкина чествуют из уважения к нему и его команде, в этом всё дело, добавил комиссионер.

Издание напомнило, что гонка Овечкина за рекордом проходит на фоне запрета российским командам выступать во многих видах спорта. Вместе с тем отдельным спортсменам разрешили соревноваться.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Овечкин забил единственный гол в игре «Вашингтон Кэпиталз» против команды «Оттава Сенаторз» и сократил разрыв с рекордом канадца Гретцки (894) до 20 шайб. Теперь российскому форварду принадлежат 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее НХЛ запустила на своём сайте счётчик голов, оставшихся Овечкину до рекорда.