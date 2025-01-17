Пекин, 17 января, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщило в пятницу, 17 января, агентство «Синьхуа».

Evan Vucci/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — сказано в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября 2024 года Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.

На следующий день на встрече с уходящим президентом США Джозефом Байденом председатель КНР отметил, что несоответствие заявлений и действий со стороны американских властей может привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина.

13 декабря стало известно, что Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. На мероприятии Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».

15 января на слушаниях в сенате США кандидат на пост главы ЦРУ и бывший глава национальной разведки страны Джон Рэтклифф заявил, что разведка США должна сосредоточиться на Китае как главной угрозе для Вашингтона.