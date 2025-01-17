Москва, 17 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Доверительные взаимоотношения России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) выстраиваются чётко и последовательно благодаря выдержанной линии взаимоуважения между странами, заявил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв в разговоре с ИА Регнум.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера

Президент России Владимир Путин 16 января провёл встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в Кремле. Глава российского государства подчеркнул, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставками пшеницы. Туадера, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку, которая позволила вернуть в страну стабильность и занять место среди суверенных государств.

«Наш президент последовательно и очень чётко выдерживает одну и ту же линию, выстраивая доверительные, основанные на взаимном уважении, признании суверенитета отношения. И вот этот вот подход очень импонирует странам Африки, которые сейчас тоже, в общем-то, вступили на путь обретения своего суверенитета, выдавливания со своих территорий бывших колонизаторов. В основном в лице Франции», — рассказал Селезнёв.

Россия успешно отстаивает свои позиции в Африке, несмотря на присутствие на этом континенте и таких стран, как Франция, Великобритания, США, Турция и Китай, считает эксперт. По его мнению, наступил очень благоприятный момент для реализации задуманных планов в силу расположенности руководства республики, исторической памяти и предыстории взаимоотношений.

«Мы разделяем одни и те же ценности, то есть живём в одной системе координат. Называем вещи своими именами, нет каких-то двойных стандартов, лицемерия, двуличия. Ну и, конечно, вот эту открытость африканцы очень ценят», — подчеркнул доктор политических наук.

Что касается истории взаимоотношений России и Центральной Африканской Республики, собеседник агентства уточнил, что развиваются они с 1960 года, с момента провозглашения независимость ЦАР. Сотрудничество, взаимодействие осуществлялось по трём ключевым направлениям. Селезнёв рассказал, что это военная сфера, торгово-экономическая и гуманитарная. Гуманитарная — это та самая мягкая сила продвижения интересов России посредством гуманитарного сотрудничества, сообщил эксперт.

«Яркий пример связан со временем, когда была лихорадка Эбола. Российская крупная корпорация закупила вакцину на 80 миллионов долларов и поставила в одну из африканских стран. И после того как эпидемию удалось благополучно победить, эта компания получила от правительства республики разрешение, лицензию на разработку месторождений профильного сырья для этой компании на сумму более миллиарда долларов. Вот вам конкретный результат демонстрации искренности, открытости отношений», — заявил специалист.

Преимущества для России от сотрудничества с Африкой очевидны в плане расширения сферы своего влияния, отметил Селезнёв. Но он обратил внимание на то, что происходит это не посредством навязывания кому-то своей воли и давления, подчинения и использования в своих интересах, а за счёт выстраивания отношений на принципах равноправия, взаимного уважения, соблюдения и сохранения суверенитета страны. Эксперт считает, что такое сотрудничество даст свои плоды, если будет сохраняться последовательность.

«То, что мы называем эквивалентным или равнозначным равноценным обменом, — у них это построено всё на отношениях дружбы, взаимопонимания. Они готовы совершенно искренне давать гораздо больше, чем от тебя получили», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января на встрече с российским лидером Туадера выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку, позволившую ЦАР вернуть стабильность и войти в число суверенных государств. Он также поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива, за российских инструкторов, работа которых укрепила сотрудничество Москвы и Банги.

Путин в ходе переговоров в Кремле заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы.

Глава государства сообщил, что товарооборот России и ЦАР за 2024 год вырос почти в восемь раз. Рост товарооборота — хорошая тенденция, хотя речь пока идёт о небольших объёмах, добавил президент РФ.

Также Туадера обсудил с Путиным вопросы добычи полезных ископаемых, сотрудничество в сфере безопасности, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию и животноводство.