Лондон, 17 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Великобритания намерена отправлять на Украину курсантов, чтобы они перенимали боевой опыт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на заявление властей Соединённого Королевства.

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«Британские офицеры-курсанты смогут ездить на Украину для обучения и чтобы из первых уст узнать, как бороться против ВС России», — указано в публикации.

В издании также уточнили, что курсанты могут быть отправлены уже в 2025 году в рамках соглашения о столетнем партнёрстве между Великобританией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, рассчитанное на столетие соглашение о партнёрстве подписали 16 января глава киевского режима Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер, прибывший накануне в столицу Украины с необъявленным визитом.

В документе стороны пообещали, в частности, углублять оборонное сотрудничество, вести Украину в НАТО и прилагать усилия якобы для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум отметил, что данное соглашение является попыткой стран Запада, не желающих мира на Украине, препятствовать политике избранного президента США Дональда Трампа, который выступает за диалог с Россией. Он убеждён, что союзники Киева хотели бы не только морально и юридически поддержать, но и заключить соглашения, которые позволили бы Украине почувствовать перспективу боевых действий.