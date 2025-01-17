Москва, 17 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Власти Британии должны вспомнить, что их страна больше не является империей, и вести себя соответствующе, заявил в пятницу, 17 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Если на территории Украины появятся военные базы Лондона, это будет стоит жизни британским солдатам, сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

В правительстве Великобритании ранее допустили, что в рамках так называемого соглашения о столетнем партнёрстве Лондон может разместить на Украине элементы военной инфраструктуры, в том числе военные базы.

«Весь этот пафос с заключением соглашения призван прикрыть отсутствие какого-либо авторитета и уважения в мире у Британии, которая всё ещё мнит себя империей и пытается оккупировать южнорусские земли. Пора им уже прекратить этот самообман. Появление британских баз будет означать одно — гибель их солдат на русской земле, как это уже неоднократно случалось, когда англичане приходили на нашу землю с оружием», — заявил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

В Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам беспокоит Москву, отметил он.

«100-летний договор» — это художественный приём, в основе которого — попытка антитрамповской коалиции превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении войны под протекторатом Лондона, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.