Рогов призвал Британию вспомнить, что она больше не империя
Москва, 17 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Власти Британии должны вспомнить, что их страна больше не является империей, и вести себя соответствующе, заявил в пятницу, 17 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Если на территории Украины появятся военные базы Лондона, это будет стоит жизни британским солдатам, сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».
В правительстве Великобритании ранее допустили, что в рамках так называемого соглашения о столетнем партнёрстве Лондон может разместить на Украине элементы военной инфраструктуры, в том числе военные базы.
«Весь этот пафос с заключением соглашения призван прикрыть отсутствие какого-либо авторитета и уважения в мире у Британии, которая всё ещё мнит себя империей и пытается оккупировать южнорусские земли. Пора им уже прекратить этот самообман. Появление британских баз будет означать одно — гибель их солдат на русской земле, как это уже неоднократно случалось, когда англичане приходили на нашу землю с оружием», — заявил Рогов.
Как передавало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.
В Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам беспокоит Москву, отметил он.
«100-летний договор» — это художественный приём, в основе которого — попытка антитрамповской коалиции превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении войны под протекторатом Лондона, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.