Москва, 17 января, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Россия может быстро вернуть замороженные активы, находящиеся на счетах бельгийского центрального депозитария ценных бумаг Euroclear, в случае отмены санкций против Москвы, сообщает 17 января газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В случае прекращения действия санкций «деньги окажутся в России на следующий день», так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать», — сказано в публикации.

По словам чиновника, в таком случае прекратят действовать и торговые ограничения, а также запрет на импорт нефти.

На данный момент в распоряжении Euroclear находится около 190 млрд долларов замороженных российских активов. Ранее прибыль от них в размере 50 млрд долларов Европа решила направить на помощь Киеву. В ЕС замороженные активы РФ называют важной частью возможного завершения украинского конфликта.

Американский телеканал CNN сообщил, что уходящий президент США Джо Байден предпримет последнюю попытку убедить страны ЕС изъять замороженные российские активы, чтобы усилить позицию стран Запада на потенциальных переговорах.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что ЕС намерен предоставить Киеву помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.