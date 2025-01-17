Казань, 17 января, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников в детском центре «Дуслык» в Казани, сообщило 17 января управление СК РФ по Татарстану в Telegram-канале.

Александр Кряжев/РИА Новости

По версии следствия, 16 января из детского образовательно-оздоровительного центра «Дуслык» в инфекционную больницу доставили 12 школьников. У пострадавших 16–17 лет были выражены различные симптомы недомогания.

Позже в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказано в публикации ведомства.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во время детского творческого фестиваля в Нальчике 12 детей и шесть взрослых госпитализировали с острой кишечной инфекцией. В санатории уже побывали сотрудники Роспотребнадзора, а продукты питания направили на экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, в Минусинском районе Красноярского края в санатории «Сосновый бор» с признаками пищевого отравления к медикам обратились более 30 отдыхающих. Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания среди пожилых граждан в учреждении.