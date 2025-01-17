Москва, 17 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Расследование дела бывшего замглавы Генштаба ВС РФ, экс-начальника главного управления связи Вооружённых сил генерала Вадима Шамарина завершено, сообщили в пятницу, 17 января, представители защиты Шамарина.

Михаил Климентьев/ТАСС

Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

«Следствие по делу Шамарина завершено ещё в конце декабря 2024 года. Стороны знакомятся с его материалами», — сказали представители защиты Шамарина в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Шамарина стало известно в мае 2024 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в стократном размере от суммы взятки, то есть до 3,6 млрд рублей.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной за увеличение объёма поставок по госконтрактам для нужд Министерства обороны. Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года.

В августе 2024 года Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела из 36 млн рублей, указанных в обвинении. При этом генерал высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере. В ноябре экс-начальник управления полностью признал вину.