Анкара, 17 января, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Поддельное золото, которое даже специалистам трудно отличить от настоящего, распространилось по торговым точкам в Турции. Об этом сообщил 17 января турецкий телеканал CNN Türk.

Журналисты отмечают, что ситуация вызвала панику среди населения. Телеканал провёл своё расследование в связи с фактами выявленного мошенничества.

«Они (аферисты) открывают мастерские, например, ювелирные, и выставляют на рынок имитацию, низкопробные или полностью фальшивые изделия. Обычно их продают через интернет», — сказал эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш.

Он предположил, что появление подделок могло быть спровоцировано подъемами и спадами цен на драгоценный металл в летнее время.

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