Москва, 17 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Пользователи онлайн-магазина компьютерных игр Steam пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сообщения о неполадках начали поступать в 13:30 мск 17 января. За час поступило более 2 тыс. жалоб. Пользователи сообщили о проблемах в работе с личным кабинетом, мобильным приложением, сбоях сайта.

Сбой в работе Steam зафиксировали и специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

«Жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании», ― сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 января пользователи в разных регионах России пожаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. О проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причины случившегося пока неизвестны.

В пресс-службе телекоммуникационной компании «Ростелеком» заявили, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями компании. Инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ, а также российские DNS-сервисы работают без сбоев, отметили в Координационном центре доменов этих ресурсов.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в качестве возможной причины масштабного сбоя в работе Рунета 14 января назвал проблемы в аппаратно-программном обеспечении. По его словам, это проблемы либо с магистральными линиями связи, либо с центрами обработки данных, где находятся сервера. Помимо этого, эксперт предположил, что сбой мог быть связан с DoS-атаками.