Лондон, 17 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. На возможных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта президент России Владимир Путин будет гораздо более «крепким орешком», чем считают в Вашингтоне. Об этом пишет Spectator.

TASS /AP Photo/Susan Walsh

«Для Трампа российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявил реального интереса к какому-либо предложенному командой республиканца варианту урегулирования» — указано в публикации.

Автор статьи также выразил уверенность, что Трампу будет очень непросто выполнить своё обещание по скорейшему урегулированию конфликта.

В МИД РФ 6 ноября заявили, что Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы. В ведомстве считают, что, вне зависимости от результатов выборов, правящая элита США будет придерживаться непоколебимого курса на «сдерживание России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в Москве выводы сделают только после первых конкретных действий.

Путин 22 декабря подчеркнул, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть. Он подчеркнул, что у РФ это желание никогда не пропадало.