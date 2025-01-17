Париж, 17 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню считает «агрессивными и неприемлемыми» действия российских военных, которые навели радар системы ПВО на французский самолёт-разведчик над Балтийским морем. Об этом он написал в соцсети X.

РИА Новости/Максим Блинов

По его словам, в ночь на 16 января самолёт морской разведки Atlantique 2, который патрулировал международное воздушное пространство над Балтикой в рамках операции НАТО, «подвергся попытке устрашения» со стороны России. Он уточнил, что самолёт «был засвечен радаром наведения» системы противовоздушной обороны С-400.

«Такие агрессивные действия России неприемлемы», — подчеркнул Лекорню.

Агентство AFP сообщило, что на самолёт навели радары, а также подвергли мерам радиоэлектронного противодействия. Он поднялся в воздух 15 января на западе Франции и примерно пять часов летал у побережья Швеции и прибалтийских стран, наблюдая за морскими судами. Уточнялось, что в поле зрения пилотов попали около 200 судов, «в основном гражданских».

Отмечалось, что патрулирование проводилось в рамках операции, которую Североатлантический альянс начал после обвинений в причастности России к повреждению подводных кабелей связи. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи назвал инцидент «довольно серьёзным», указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

В декабре из строя вышли четыре кабеля, проложенных между Эстонией и Финляндией. Тогда генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов.

Страны НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе, заявила 16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. Он отмечал, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.