Симферополь, 17 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Если на территории Украины появятся британские военные базы, они станут законной целью для ударов ВС РФ, заявил в пятницу, 17 января, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Marwan Naamani/dpa/picture-alliance/TASS

В правительстве Великобритании ранее допустили, что в рамках так называемого соглашения о столетнем партнёрстве Лондон может разместить на Украине элементы военной инфраструктуры, в том числе военные базы.

«Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России. Но Россия, в отличие от порабощенных Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения», — сказал Шеремет в интервью «РИА Новости».

Неспособность Лондона уважительно относиться к другим народам и странам сыграет с Великобританией злую шутку и может стоить ей превращения в неприглядный остров, добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

В Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина согласилась стать колонией Великобритании, а Лондону соглашение необходимо для отвлечения внимания от внутренних проблем и попытки сыграть в игру, которая отличается от действий США, отметил крымский политолог Владимир Джаралла.

Подписание договора между Великобританией и Украиной показывает усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий, заявил в беседе с ИА Регнум полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Союзники Украины хотели не только морально и юридически поддержать киевский режим, но и заключить соглашения, которые позволили бы Украине почувствовать перспективу боевых действий, отметил эксперт.