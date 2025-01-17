Омск, 17 января, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Жительница Омской области избила 11-месячного сына за то, что он измазался золой в печке. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

: СУ СК РФ по Омской области

Инцидент произошёл днём 12 января в селе Юрьево. 19-летняя ранее судимая за кражу женщина по меньшей мере три раза ударила ребёнка ногой по телу. У мальчика медики диагностировали переломы рёбер и другие телесные повреждения. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили из больницы, куда госпитализировали ребёнка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«По инициативе следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», ― говорится в сообщении следственного управления.

Суд учёл, что обвиняемая на момент совершения противоправных действий находилась под надзором как условно осуждённая.

Областная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, будет дана правовая оценка действиям органов, осуществлявших контроль за обвиняемой.

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