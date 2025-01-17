Тирасполь, 17 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Артем Кулекин Вадим Красносельский

«С появлением фактического решения проблемы и реального поставщика — молдавской фирмы, имеющей лицензию на транспортировку и поставку газа, мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают всё, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена», — указал он в публикации.

Красносельский также вспомнил ранние обещания Санду о непрепятствовании поставкам российского газа в ПМР и призвал её сдержать их.

Как передавало ИА Регнум, по итогам переговоров в Москве Красносельский сообщил, что российский газ скоро поступит в Приднестровье. Он уточнил, что газ будет подан как гуманитарный в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно непризнанной республики.

Вскоре после этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что решение России поставлять газ только для нужд ПМР провоцирует конфликт. По его словам, таким образом Москва якобы планирует дестабилизировать ситуацию в регионе.