Кривой Рог, Украина, 17 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Здание университета, в котором находились военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) треснуло в результате двойного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает 17 января «Российская газета».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Уточняется, что обе ракеты поразили здание неработающего вуза, который был передан для нужд украинских формирований. На кадрах, опубликованных очевидцами, показано, что верхняя часть четырёхэтажного сооружения местами полностью разрушена. На фасаде здания появилась трещина значительных размеров.

Воздушная тревога в Кривом Роге была объявлена в 13:11 МСК. Затем поступила информация о приближающейся баллистической ракете, после чего передали сведения об ещё одном снаряде.

Как передавало ИА Регнум, ранее об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российские силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Бойцы ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и размещения бойцов ВСУ по всей Украине.