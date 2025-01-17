Йошкар-Ола, 17 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Депутат из Марий Эл Андрей Сакович во время общения со своим подписчицами в социальной сети назвал их «хабалками». В региональном отделении партии «Единая Россия» заявили, что в отношении парламентария провели проверку.

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» Андрей Сакович

Представители организации отметили, что по этому случаю к ним поступили два обращения от граждан. Уточняется, что слова депутата были изучены в рамках независимой лингвистической экспертизы.

«Высказывания А. В. Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающими честь и достоинство личности, а также не являются «уничижительными характеристиками» личности», — говорится в отчёте по результатам оценки.

Текст приводит «РИА Новости». В отделении также сообщили, что на основании указанного документа на Саковича не были наложены партийные взыскания. Вместе с тем в организации добавили, что в целях профилактики с депутатами «Единой России» в Марий Эл проведены «образовательные мероприятия».

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в СМИ появилась информация, что депутат Заксобрания Карелии, председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Галина Гореликова во время заседания комитета назвала курицей общественницу, руководителя КРОО «Заонежье» Валентину Сукотову. По информации журналистов, депутат увидела, что одна из приглашённых общественниц села там, где обычно сидят парламентарии. Она поручила помощнику пересадить женщину и заявила это в грубой форме.

В марте 2022 года газета «Якутск вечерний» написала, что депутат Госсобрания Якутии обозвал жителя Сайсарского округа республики нецензурными словами, используя оскорбительные выражения. Такая реакция последовала в ответ на критику работы парламентария.