Москва, 17 января, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Мошенники изобрели новую схему обмана, нацелившись в этот раз на детей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме», — говорится в публикации.

При этом аферисты используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера, просят взрослых предупредить своих детей, что им «позвонят из учебного заведения».

Школьников просят сообщить код из СМС, который затем используют для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».

В МВД призвали родителей проверять достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи.

При этом в «Сферуме», комментируя новую мошенническую схему, отметили, что любые обновления на платформе проводятся только в автоматическом режиме и без задействования третьих лиц.

«Обновление коммуникационной платформы «Сферум» происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от «Госуслуг». Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Сферума».

Уточняется, что все коммуникации по учёбе ведутся исключительно в самом «Сферуме», где все пользователи верифицированы. Представители платформы призвали граждан к бдительности и соблюдению правил цифровой безопасности, а также предостерегли их от сообщения посторонним каких-либо кодов подтверждения или же передачи им своих персональных данных.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря эксперт Дарья Верестникова рассказала о мошеннической схеме, в которой злоумышленники убеждают пользователей во взломе аккаунта на «Госуслугах» и в выдаче микрозаймов. Те, кто верит, переводят деньги на «безопасный счёт» или передают наличные подставному лицу, представляющемуся курьером из Центробанка.