Москва, 17 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшую неделю освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов. Об этом 17 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

За период с 11 по 17 января подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Шевченко, Песчаное, Украинку и Славянку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населенный пункт Нескучное», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства о ходе спецоперации в Telegram-канале.

В то же время бойцы группировки войск ВС РФ «Запад» освободили населенные пункты Калиново Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождено село Янтарное в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 15 января освободили населённый пункт Украинка и город Дзержинск в ДНР. На данный момент российские военные проводят зачистку прилегающей шахты от остатков сил украинских формирований.

11 января появилась информация о том, что Вооружённые силы России зачистили последний крупный опорный пункт ВСУ в Дзержинске. В российских силовых структурах уточняли, что на тот момент времени в городе оставались только точечные очаги сопротивления. Также отмечалось, что противник ведёт подготовку оборонительных рубежей за городом.

В Министерстве обороны РФ 17 января сообщили, что российские войска в Курской области наступают по всем направлениям. При этом украинская армия, несмотря на переброску дополнительных резервов, несёт значительные потери и отступает.

Российские подразделения уже освободили 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км). За две недели января ВС РФ освободили четыре населённых пункта в этом регионе — Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.