Москва, 17 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Российские военные ответят на ракетный удар по Белгородской области, нанесённый накануне войсками киевского режима. Об этом сообщило 17 января Минобороны РФ в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

16 января, уточнили в МО, со стороны Украины были выпущены шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, нацеленные на объекты в Белгородской области. Попытка атаки пресечена — все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.

«Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», — подчеркнули в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, белгородский губернатор Вячеслав Гладков днём ранее проинформировал об отражении воздушной атаки на регион. Он уточнил, что система ПВО сбила воздушные цели. Пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

В ночь на 14 января ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства. Все ракеты были уничтожены. В Минобороны подчеркнули, что на действия киевского режима, поддерживаемые Западом, Россия обязательно даст ответ.

Утром 15 января ВС РФ нанесли групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Назначенные цели были поражены. Удар стал ответом на атаки ВСУ, заявили в Минобороны.