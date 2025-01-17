Курск, 17 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Российские войска в ходе освобождения населённых пунктов Леонидово и Александрия в Курской области взяли в плен военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили 17 января в Министерстве обороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть (украинских военных) сложила оружие и сдалась в плен», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны отметили, что в освобождении населенных пунктов участвовали штурмовые группы российских десантников. Командир десантно-штурмового батальона с позывным Мастер рассказал, что ВСУ бросили своих наёмников. Он отметил, что пленённых передали российским спецслужбам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 17 января, Министерство обороны РФ проинформировало, что за две недели Вооружённые силы освободили на этом направлении четыре населённых пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

7 января стало известно, что в Курской области в плен российским силам сдалось большое количество военных ВСУ, предпринявших провальную попытку контратаки. Пленные украинские бойцы признались, что командование поставило перед ними задачу установить контроль над селом Большое Солдатское.