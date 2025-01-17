Белгород, 17 января, 2025, 15:02 — ИА Регнум. С территории Украины 16 января шестью ракетами ATACMS были атакованы объекты в Белгородской области, сообщила в пятницу, 17 января, пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Все ракеты были сбиты. Жертв и разрушений в результате атаки не было, сказано в сообщении.

«16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет», — отметила пресс-служба.

Минобороны примет меры по нанесению ответного удара, сказано в сообщении.

Также 17 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Славянка в ДНР. За минувшую неделю в зоне проведения спецоперации были освобождены восемь населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 января с территории Украины попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства. Все ракеты были уничтожены. В Минобороны подчеркнули, что Россия обязательно даст ответ на эти действия киевского режима, поддерживаемые Западом.

Утром 15 января ВС РФ нанесли групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Назначенные цели были поражены. Удар стал ответом на атаки ВСУ, заявили в Минобороны.