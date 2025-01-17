Москва, 17 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России освободили населённый пункт Славянка в Донецкой Народной Республике (ДНР), проинформировал 17 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населённых пунктов Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР.

Бойцы ВС РФ продвинулись западнее и южнее Курахово в ДНР, освободив за сутки более 13 кв. км территории. Также российские силы продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы, в районе села Янтарного, освободив около семи кв. км территории.

Ранее российские военные освободили населённый пункт Украинка и город Дзержинск в ДНР. На данный момент ВС РФ проводят зачистку прилегающей шахты от остатков сил украинских формирований.

Украинский журналист Юрий Бутусов 13 января заявил, что командование ВСУ перебросило батальон из восьми бойцов под Красноармейск, чтобы обеспечить развёртывание 155-й бригады «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции. Согласно данным из открытых источников, численность этого батальона варьируется от 400 до 800 военных.