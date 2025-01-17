Москва, 17 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в пятницу, 17 января, в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Подписание договора придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям, заявил Путин ранее 17 января, в ходе встречи с Пезешкианом. Договор станет новой прочной главой в отношениях Москвы и Тегерана, сказал в свою очередь президент Ирана.

Во время церемонии подписания соглашения Путин назвал договор прорывным и отметил, что документ направлен на создание условий для стабильного и устойчивого развития. Отношения двух стран строятся на принципах равноправия, уважения и взаимовыручки, сказал глава российского государства.

Договор закрепит статус отношений РФ и Ирана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Сейчас Россия и Иран руководствуются положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был заключён в 2001 году сроком на 10 лет и автоматически продлевался каждые пять лет. Новый договор заключён на 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что новый договор России и Ирана затронет вопросы обороны и безопасности. В последние 20-30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, возникла необходимость обновить документ, заявил он.

Соглашение Москвы и Тегерана не направлено против третьих стран, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После подписания основного договора следует ожидать и заключения отраслевых двусторонних соглашений, указал Песков.