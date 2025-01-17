Москва, 17 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Подписание «столетнего договора» между Великобританией и Украиной показывает в действии усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий. Об этом в пятницу, 17 января, заявил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 января подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании на 100 лет. В рамках подписанного соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

«Смысл данного соглашения в том, что кардинально меняется подход к конфликту на Украине. Если президент США Джо Байден не учитывал мнение России, то избранный президент США Дональд Трамп начинает с того, что надо договариваться с Россией. И вот этот кардинальный подход меняет и усилия тех, кто хотел бы, чтобы кризис продолжался»,— сообщил военный эксперт.

Для тех, кто на Западе выступает за продолжение эскалации, было просто необходимо поддержать киевский режим, считает специалист. Он убеждён, что союзники Киева хотели не только морально и юридически поддержать, но и заключить соглашения, которые позволили бы Украине почувствовать перспективу боевых действий.

«Похожие соглашения подписывались ещё в соответствии с решением G7. «Семёрка», проводя саммит в Японии, приняла решение о том, что будут двухсторонние соглашения с Украиной. И тут же поехали все их заключать. Но этого оказалось недостаточно»,— заявил Кошкин.

Эксперт уточнил, что такие соглашения подписали и Германия, и Франция, и Великобритания, но они очень быстро канули в лету. Собеседник агентства считает, что они не являлись таким мощным механизмом или рычагом, позволяющим поддерживать Киев.

«Сейчас Великобритания опять подписывает соглашение, которое должно поддержать нынешнюю власть в Киеве, должно показать Европе, что можно и нужно финансировать, снабжать вооружением, боевой техникой, боеприпасами и амуницией этот кризис для того, чтобы он являлся серьёзным рычагом воздействия на Российскую Федерацию»,— уверен полковник.

Военный эксперт отмечет, что, несмотря на все те трудности, которые Лондон испытывает внутри государства, деньги для Украины они продолжат находить. В том числе не без указаний из США, уточнил Кошкин.

«Сейчас даже сторонник Трампа и миллиардер Илон Маск, ещё не вступивший в должность, уже размазывает Стармера по батарее. Ниже плинтуса опускает. С какой целью? Штаты уже готовы дать понять, что они будут влиять на формирование властных структур во всей Европе, в Великобритании в том числе. Они будут определять, что является приоритетом для этих стран. Что касается приоритета внешнеполитической помощи, то для Великобритании это будет Украина. Да, трудности великие внутренние, но всё равно деньги будут идти на Украину»,— объяснил специалист.

Говоря о вероятности размещения британских войск на территории Украины, эксперт заявил, что пока трудно оценить конкретно. По его мнению, ситуация прояснится в ближайшие месяцы, после встречи президента России Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией. По словам Пескова, негативная оценка дана пункту о сотрудничестве Киева и Лондона в Азовском море — внутреннем море для России.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства после заключения договора о «столетнем партнёрстве». Он отметил, что соглашение необходимо в первую очередь Британии для отвлечения внимания от внутренних проблем и попытки сыграть в игру, которая отличается от действий США. Эксперт подчеркнул, что реальностью является не подписанная бумага, а успехи российских военных.

Кир Стармер впервые приехал на Украину в должности главы британского правительства. Перед этим он заявил о «более тесном, чем когда-либо» сотрудничестве с киевским режимом.