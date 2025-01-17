Москва, 17 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Россия является для Ирана дружественной и братской страной. О этом 17 января на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он также сообщил, что верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи отметил важность развития отношений с Россией по всем направлениям.

«Я встречался с верховным лидером, он передал Вам особенно теплые пожелания. Он подчеркнул важность укрепления и расширения наших отношений с Россией ― братской и дружественной страной», ― заявил иранский лидер.

Как сообщало ИА Регнум,Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом утром 17 января. Днём он прибыл в Кремль для переговоров с президентом России.

Путин в начале встречи отметил, что визит президента Ирана в РФ имеет особое значение. По его словам, Москва и Тегеран подпишут большой договор с стратегическом партнёрстве, который придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям.

На переговорах иранский лидер сообщил, что договорённость о строительстве атомной электростанции в Иране почти достигнута, сегодня она может быть финализирована. Президент России в свою очередь отметил, что Москва и Тегеран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть хорошие перспективы в логистике.