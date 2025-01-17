Самарская область, 17 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Коренную реконструкцию провели в здании гимназии в г. Отрадном в Самарской области. Ремонт здания состоялся при поддержке «Самаранефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самарской области прошла реконструкция крупного образовательного центра

Это первая реконструкция за 60 лет после открытия школы. В здании площадью более 4,5 тыс. кв. м заменили инженерные коммуникации, конструктивные элементы, внутреннюю отделку, сигнализации систем безопасности. При планировании работ учли пожелания преподавательского состава, учащихся и родительского комитета.

Гимназия «Гармония» — крупнейшее учебное заведение Самарской области, где обучаются почти 800 детей. Она входит в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших школ России» и выступает инновационной площадкой в организации образовательной среды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самарской области прошла реконструкция крупного образовательного центра

В гимназии действует центр «Точка роста», где проводятся мероприятия естественнонаучной и технической направленности, а также ведутся внеурочные курсы занятий «Духовное краеведение Самарской губернии», «Азбука нравственности». В «Гармонии» также создан отряд юнармейцев «Орлы», которые несут вахту памяти у Вечного огня на площади Славы в Самаре.