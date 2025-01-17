Владикавказ, 17 января, 2025, 14:25 — ИА Регнум. В аэропорту Владикавказа отменили режим «Ковёр», введённый из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом 17 января сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отбой беспилотной опасности. Режим «Ковёр» также снят», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что аэропорт работает по обычному графику.

Как передавало ИА Регнум, о введении режима опасности атаки беспилотников в Северной Осетии Меняйло сообщил в 13:07 мск 17 января. В аэропорту объявили режим «Ковёр», воздушную гавань закрыли на приём и отправку воздушных судов.

Глава региона добавил, что оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Он подчеркнул, что вся официальная информация появляется в его аккаунте. Кроме того, Меняйло попросил граждан сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

Временные ограничения в целях обеспечения безопасности полётов вводились в аэропорту Владикавказа, а также в аэропортах Чечни и Дагестана, 31 декабря 2024 года. Пять самолётов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

14 января в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова, Уфы, Ижевска, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска и Тамбова вводили временные ограничения. Решение было принято для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.