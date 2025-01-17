Москва, 17 января, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» россияне чаще всего слушали 31 декабря 2024 года, сообщила 17 января пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, в последний день уходящего года и 1 января пользователи часто включали треки отечественных исполнителей: «Звенит январская вьюга» ANNA ASTI, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», «Новогодняя песня» The Limba, JONY, Егора Крида и А4, «Хлопушки» группы «Блестящие», «Новогодние игрушки» Инны Маликовой и «Новых самоцветов», «Новый год» VESNA305 и «Новогодняя» от группы «Дилижанс».

«Среди зарубежных исполнителей лидировали Wham! с композицией Last Christmas и группа ABBA с культовой песней Happy New Year», — говорится в сообщении.

Самой востребованной композицией у пользователей в возрасте 14–24 лет в новогодние каникулы стала «Планы на завтра» от TIGO и Migrant. Аудитория старше 25 лет предпочитала включать трек Джигана, Artik & Asti и NILETTO под названием «Худи».

Композицию ANNA ASTI «Звенит январская вьюга» пользователи чаще других добавляли в свои плейлисты в настройке «Новый год», появившейся системе рекомендаций VK Музыки. Популярностью также пользовались треки Андрея Губина «Зима-холода», FEDUK «Хлопья летят наверх», Глюк’оZы «Снег идёт», VESNA305 «Новая новогодняя» и Kamazz «На белом покрывале января».

Среди тематических плейлистов, подобранных сервисом, самыми востребованными стали «Новый год по-русски» и «Новогодние новинки».

Как сообщало ИА Регнум, сервис «VK Видео» в новогодние праздники обогнал видеохостинг YouTube по числу ежедневных пользователей. В среднем сервисом пользовался 41 млн человек в сутки, 8 января показатель вырос до 42 млн человек.

Кроме того, по итогам новогодних каникул соцсеть «ВКонтакте» зафиксировала рекордное количество просмотров клипов, увеличение объёма созданного контента и числа знакомств. При просмотре видео зрители в основном предпочитали фильмы, сериалы и развлекательные шоу VK Originals. Около 8,1 млн человек посмотрели трансляцию балета «Щелкунчик».