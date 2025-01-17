Казань, 17 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 школьников отравились в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани, их госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана. Об этом сообщили 17 января в региональном министерстве здравоохранения.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По состоянию на 12:30 (мск), в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова было госпитализировано 12 пациентов с признаками кишечного отравления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что их состояние удовлетворительное. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в одной из школ города Новочебоксарска в Чувашии было выявлено массовое отравление. За медицинской помощью обратились более 200 человек. После проведения прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

В том же месяце десятки детей оказались в больнице после массового отравления в одной из школ города Канска в Красноярском крае. Кроме того, были госпитализированы охранник и два учителя.

16 января в Минусинском районе Красноярского края в санатории «Сосновый бор» с признаками пищевого отравления к медикам обратились более 30 отдыхающих. Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания среди пожилых граждан в учреждении.