Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле
Москва, 17 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу, 17 января, прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств началась.
Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом утром 17 января.
Президент России в начале встречи отметил, что визит президента Ирана в РФ имеет особое значение. Москва и Тегеран подпишут большой договор о стратегическом партнёрстве, который придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям, заявил Путин.
«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность [обсудить] и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве», — сказал президент России.
Как передавало ИА Регнум, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее сообщил, что соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. В последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, возникла необходимость обновить документ, отметил он.
Соглашение Москвы и Тегерана не направлено против третьих стран, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В июле Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. В октябре Путин провёл встречу с иранским президентом. Он отметил, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.
Путин и Пезешкиан в ходе встречи в Москве обсудят перспективы расширения сотрудничества России и Ирана, а также актуальные региональные и международные вопросы, сообщала ранее пресс-служба Кремля.