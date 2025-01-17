Москва, 17 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Евросоюза на фоне угрозы распространения ящура.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Россельхознадзор вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза», — сказано на сайте Россельхознадзора.

Одной из причин появления ящура ведомство назвало бесконтрольное движение живого скота через Украину по территории Европы.

В начале января в стаде буйволов в Германии зафиксировали вспышку ящура. Из-за угрозы распространения вирусного заболевания Россельхознадзор с 15 января запретил поставки племенных свиней из всех государств Евросоюза на территорию России.

Помимо России, запрет на импорт мяса и молоко ввели Мексика, Южная Корея и Великобритания. По данным агентства Bloomberg, из-за вспышки ящура Германия потеряет минимум миллиард евро.

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