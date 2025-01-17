Москва, 17 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Полпред президента в Уральском федеральном округе, выпускник программы «Время героев» Артём Жога в пятницу, 17 января, призвал бойцов СВО принять участие в дополнительном наборе программы.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога

Учёба в рамках данной программы непроста, но она помогает ветеранам СВО найти свой путь в гражданской жизни — в органах госуправлениях, общественных организациях, промышленности или спорте, написал Жога в своём Telegram-канале.

«Я хочу пожелать всем, кого сейчас ждёт этот путь, терпения и уверенности в своих силах. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Каждый из участников программы «Время героев» найдёт свое место и внесёт свой вклад в общее дело — укрепление суверенитета нашей Родины», — отметил полпред.

В других странах зачастую стараются забыть о своих воинах, но президент России Владимир Путин, наоборот, увидел в них опору государства, людей, которым можно доверить страну, отметил Жога.

Участники СВО, выполнившие свой долг, ответственные и сильные духом, нужны стране, а программа «Время героев» помогает найти их, помочь им выбрать дело по душе и получить необходимые навыки, добавил полпред.

Как передавало ИА Регнум, 15 января пресс-служба программы «Время героев» сообщила, что в ходе дополнительного набора заявки на участие подали более 17,5 тыс. человек. Регистрация участников завершится 25 января.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. 27 мая началось обучение первых 83 участников. Программу реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из участников спецоперации для работы в органах власти различного уровня и в государственных компаниях.

В ноябре Путин назначил участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Ранее назначения на руководящие должности получили также выпускники «Времени героев» Артём Жога, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Евгений Чинцов и другие.