Кишинёв, 17 января, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Молдовагаз» признаёт исторический долг перед российским «Газпромом», который составляет 709 млн долларов. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления молдавской компании Вадим Чебан в беседе с местным телеканалом TV8.

Вадим Денисов/ТАСС

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» по правому берегу Днестра в сумме 709 млн долларов», — отметил он.

По словам Чебана, хоть с 2016 года у компании нет долгов перед «Газпромом» по текущим платежам, с коммерческой точки зрения российская компания имеет право требовать выплаты исторического долга, который был сформирован в девяностые, нулевые и 2010–2014 годы.

Он уточнил, что вопрос урегулирования долгов должен решаться на корпоративном уровне именно между двумя энергетическими компаниями, однако предложил «отложить этот вопрос в сторону» на фоне ситуации в Приднестровье.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременные платежи. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн долларов долга.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».

В ответ на это 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.