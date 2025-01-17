Москва, 17 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. На данный момент нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, сообщили 17 января в пресс-службе правительства со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Виталий Аньков/РИА Новости

«По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне», — сказано в сообщении.

Шестаков добавил, что рыбаки ловят рыбу в значительном удалении от зоны крушения танкеров. Также уловы обследуются на содержание нефтепродуктов и тяжёлых металлов. Ежемесячный мониторинг показал стабильную ситуацию водных биологических ресурсов, заключил глава Рыболовства.

Роспотребнадзор провёл выборочные исследования рыбы в Чёрном море, которые показали, что загрязнения нефтепродуктами удалось избежать. Ведомство предложило компаниям проводить исследования каждой партии рыбы в лабораториях ведомства за счёт федерального бюджета.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта РФ сообщили, что откачку мазута с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, завершат до конца января.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239». В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов. Сотрудники МЧС и волонтёры занимаются очисткой берегов в Краснодарском крае и Крыму. Тысячи волонтёров очищают берег, спасают морских животных и птиц.