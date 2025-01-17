Москва, 17 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) заключила с Россией соглашения в целом ряде областей. Об этом 17 января журналистам сообщил президент республики Фостен-Арканж Туадера.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера

Он уточнил, что по итогам визита в Москву страны договорились о сотрудничестве в области экономики, сельского хозяйства и энергетики.

«Были соглашения в области образования», ― добавил Туадера.

Как сообщало ИА Регнум, президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом 15 января.

16 января на встрече с российским лидером Туадера выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку, позволившую ЦАР вернуть стабильность и войти в число суверенных государств. Он также поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива, за российских инструкторов, работа которых укрепила сотрудничество Москвы и Банги.

Путин в ходе переговоров в Кремле заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы.

Глава государства сообщил, что товарооборот России и ЦАР за 2024 год вырос почти в восемь раз. Рост товарооборота — хорошая тенденция, хотя речь пока идёт о небольших объёмах, добавил президент РФ.

Также Туадера обсудил с Путиным вопросы добычи полезных ископаемых, сотрудничество в сфере безопасности, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию и животноводство.