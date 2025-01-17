Вашингтон, 17 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. В Белом доме перед уходом действующего президента США Джо Байдена царит атмосфера морга. Об этом сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на источники, подводя итоги президентского срока демократа.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«По словам человека, который недавно встречался с официальными лицами Белого дома, там царит атмосфера «как в морге». Байден совершенно подавлен, и люди вокруг него тоже», — указано в публикации.

Источники сообщают, что Байден считает несправедливым, что после его многолетней службы США никто не оценил его вклад в развитие государства.

«По словам двух близких к нему людей, в глубине души уходящий президент колеблется от меланхолии к смирению, от гнева к задумчивости, размышляя о своём наследии», — отмечено в статье.

В материале также уточняется, что 82-летний Байден оставляет страну разобщённой, Демократическую партию — в руинах, а американцев — полными сомнений в его собственном уважении к законодательству в связи с недавним решением о помиловании собственного сына Хантера Байдена, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Байден выступил с финальной речью на тему внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины. Также он признал, что оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.

16 января в своей прощальной речи Байден выразил благодарность членам администрации и своей семье, а также призвал граждан сохранять ключевые ценности Соединённых Штатов. Уходящий президент уточнил, что за 50 лет работы на благо страны он остался верен её ключевым ценностям, а завершил уходящий президент своё прощальное выступление словами «Я люблю Америку».

Инаугурация Трампа состоится 20 января.