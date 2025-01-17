Атмосфера в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг — СМИ
NBC: перед уходом Байдена с поста президента в Белом доме царит атмосфера морга
Вашингтон, 17 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. В Белом доме перед уходом действующего президента США Джо Байдена царит атмосфера морга. Об этом сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на источники, подводя итоги президентского срока демократа.
«По словам человека, который недавно встречался с официальными лицами Белого дома, там царит атмосфера «как в морге». Байден совершенно подавлен, и люди вокруг него тоже», — указано в публикации.
Источники сообщают, что Байден считает несправедливым, что после его многолетней службы США никто не оценил его вклад в развитие государства.
«По словам двух близких к нему людей, в глубине души уходящий президент колеблется от меланхолии к смирению, от гнева к задумчивости, размышляя о своём наследии», — отмечено в статье.
В материале также уточняется, что 82-летний Байден оставляет страну разобщённой, Демократическую партию — в руинах, а американцев — полными сомнений в его собственном уважении к законодательству в связи с недавним решением о помиловании собственного сына Хантера Байдена, которое вызвало широкий общественный резонанс.
Как передавало ИА Регнум, 13 января Байден выступил с финальной речью на тему внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины. Также он признал, что оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.
16 января в своей прощальной речи Байден выразил благодарность членам администрации и своей семье, а также призвал граждан сохранять ключевые ценности Соединённых Штатов. Уходящий президент уточнил, что за 50 лет работы на благо страны он остался верен её ключевым ценностям, а завершил уходящий президент своё прощальное выступление словами «Я люблю Америку».
Инаугурация Трампа состоится 20 января.