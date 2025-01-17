Москва, 17 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном станет новой прочной главой в отношениях Москвы и Тегерана. Об этом заявил 17 января иранский президент Масуд Пезешкиан.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Уверен, что этот договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях», — сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Москву 17 января. Запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых главы государств подпишут указанный договор.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Пезешкиан заявил о планах укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. 14 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия придаёт большое значение договору о стратегическом всеобъемлющем партнёрстве с Ираном. Он добавил, что после подписания документа Путин и Пезешкиан выступят с заявлениями для СМИ.

15 января Песков подчеркнул, что это соглашение отвечает интересам обеих стран и не направлено против чьих-либо интересов.