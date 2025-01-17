Донецк, 17 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. В ДНР запустили государственный автобусный маршрут Донецк — Мариуполь, сообщило в пятницу, 17 января, издание «Блокнот Донецк».

Дмитрий Макеев/РИА Новости

На маршруте будут работать восемь автобусов — четыре автобуса ПАЗ вместимостью 30 пассажиров и четыре «газели» на 19 посадочных мест. Ежедневно будет совершаться восемь рейсов в обоих направлениях. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Посадка и высадка пассажиров будут производиться на официальных остановочных пунктах. В стоимость билетов включат страхование поездки. Бронировать и покупать билеты можно будет в кассах «Автовокзалов Донбасса», в том числе по безналичному расчёту.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике, в том числе на вновь освобождаемых территориях, продолжат открывать новые маршруты. В ДНР предполагается доставить ещё 120 автобусов, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года автобусное сообщение было запущено между Авдеевкой и другими городами ДНР. Маршрут был организован через Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Авдеевку.

15 января Пушилин сообщил, что в Донецке будет построен новый аэропорт вместо прежнего, разрушенного в ходе боёв в 2014–2015 гг. Подготовительные работы планируется начать уже в 2025 году.

В 2022 и 2023 годах в регионах, вернувшихся в состав России, ремонтировали и строили в среднем по 700–800 км автомобильных дорог, а в 2024 году власти ДНР с опережением на год открыли участок трассы Р-280 «Новороссия», которая станет частью Азовского автокольца, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Иван Лизан.