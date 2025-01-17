Москва, 17 января, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Лица, поджёгшие вертолёт на московском аэродроме Остафьево весной 2024 года, снимали свои действия на видео, а затем опубликовали ролик в Сети от имени украинской спецслужбы. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов 17 января «РИА Новости».

Суды общей юрисдикции города Москвы Станислав Хамидулин, обвиняемый по делу о поджоге вертолёта в аэропорту Остафьево

«Своё преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины», — сказал Козлов.

Он добавил, что злоумышленники действовали в интересах Киева по указанию неустановленного лица.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме Остафьево подожгли зачехлённый вертолёт Ка-32, принадлежащий Московскому авиационному центру. Он находился на техническом обслуживании на стоянке «Северная».

По факту поджога возбудили уголовное дело, о задержании пяти подозреваемых стало известно 29 апреля. Им предъявили обвинения по статье о теракте (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и заключили под стражу. По данным суда, поджог организовал Станислав Хамидулин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), завербованный спецслужбами Украины. Он привлёк четверых сообщников и пообещал им заплатить.