Йошкар-Ола, 17 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Йошкар-Олинский суд обязал фигурантов дела об афере с квартирой российской певицы Ларисы Долиной вернуть ей 69 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости Лариса Долина

«Фигуранты дела об афере с квартирой Ларисы Долиной должны вернуть ей 69 миллионов рублей. Такое решение принял Йошкар-Олинский суд. Сейчас задержаны Дмитрий Леонтьев, который курировал техническую часть — связь и банковские операции, его куратор Артур Каменецкий и курьер Анжела Цырульникова«, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в сумме певица отдала мошенникам около 200 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, была отправлена на финансирование Украины.

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Как передавало ИА Регнум, мошенники убедили Долину продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести деньги на их счета. Певица сообщила об этом в августе.

Квартиру за 100 млн рублей приобрела дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 Полина Лурье. Долина отказалась отдавать ключи от квартиры. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде. Лурье подала встречный иск к певице.