Санкт-Петербург, 17 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге построили пять новых школ по концессионной модели. Работы профинансировал Газпромбанк, который выделил 10 млрд рублей кредитных средств, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк профинансировал строительство пяти школ в Санкт-Петербурге

Совокупно школы рассчитаны на 4,95 тысячи мест. Они откроются в густонаселенных районах города и будут оснащены в соответствии с федеральными стандартами, а часть из них — оборудована спортивными залами, бассейнами и хореографическими кабинетами. Первый звонок для детей в них прозвучит в 2025 году.

Проекты реализовали в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», а также госпрограммы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» по концессионной модели. Соглашения заключили на основе формы, разработанной Газпромбанком. Три школы построил инвестор в лице группы компаний «Балтрос» в Пушкинском, Красносельском и Невском районах, и по одной — инвесторы ГК «Главстрой» и группа «Самолёт» в Выборгском районе (в посёлке Парголово) и муниципальном округе Гавань Василеостровского района соответственно.

«Возведение социальных объектов — одно из приоритетных направлений нашей работы», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. Он подчеркнул, что Газпромбанк принимает активное участие в федеральной программе по модернизации и развитию инфраструктуры образования.

«Мы рады выступить ключевым кредитором в знаковых концессионных проектах по созданию новых общеобразовательных школ в Петербурге», — добавил Алексей Чичканов. Он подчеркнул, что такие инициативы наглядно демонстрируют, насколько эффективными могут быть механизмы ГЧП для строительства общественно важных объектов.

«Петербург успешно сотрудничает с Газпромбанком по многим важным направлениям. В 2024 году город ликвидировал отставание в социальной инфраструктуре, и теперь мы строим её в плановом порядке, за счет бюджета и с привлечением средств инвесторов», — заявил губернатор Александр Беглов.