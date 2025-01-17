* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обвинение в нарушении закона об иноагентах, сообщили 17 января в правоохранительных органах.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Столичный следователь принял решение о привлечении Моргенштерна Алишера Тагировича в качестве обвиняемого по уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, о чём принято решение объявить под расписку ему и его защитникам», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

При этом адвокат Сергей Жорин подтвердил данную информацию, добавив, что его подзащитный не признаёт себя виновным.

Как передавало ИА Регнум, в мае рэп-исполнитель Моргенштерн попал в список иноагентов. Он уехал из России в ноябре 2021 года. Поводом для отъезда артиста стали обвинения в продаже наркотиков в интернете. В середине ноября 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону.

Ранее суд оштрафовал Моргенштерна на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. В середине ноября прошлого года суд также оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за аналогичное нарушение. В июне 2023 года суд назначил Моргенштерну штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в социальных сетях статус иноагента.