Сочи, Краснодарский край, 17 января, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре Сочи. Об этом сообщила 17 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России. Кадр из видео

«Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации», — написала она в своём Telegram-канале.

Волк отметила, что в момент задержания подозреваемый находился на рабочем месте. Официальный представитель МВД уточнила, что часть похищенного правоохранители нашли в тайнике в лесу. По её словам, изъяты $600 тыс.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Волк также проинформировала, что всего в правоохранительные органы поступило 18 заявлений о хищениях в указанном центре.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в аэропорту Сочи был задержан подозреваемый в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Речь шла о жителе Молдавии, который незаконно проник в хранилище и в период с 7 по 15 марта забрал деньги из ряда ячеек.

В конце августа в Москве суд приговорил к шести годам тюремного заключения 33-летнего хакера Антона Екименко, похитившего у трёх банков свыше 180 млн рублей. По данным следствия, он переводил денежные средства с конвертацией валют между банковскими счетами, а затем совершал отмену перевода. В итоге деньги возвращались обратно на первый счёт, однако валюта какое-то время отображалась и на втором.

В середине декабря 2024 года в Новосибирске мужчина ограбил отделение банка на сумму более 9 млн рублей. Угрожая оружием, злоумышленник связал сотрудников, положил деньги в сумку, после чего сбежал с места преступления.