Владикавказ, 17 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии объявили режим опасности БПЛА, ввели режим «Ковёр» и закрыли аэропорт Владикавказа на приём и отправку самолётов. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В своём Telegram-канале он призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введён режим «Ковёр» — аэропорт «Владикавказ» закрыт на приём и отправку воздушных судов», — написал Меняйло.

Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности, добавил глава республики.

Как передавало ИА Регнум, ранее временные ограничения в целях обеспечения безопасности полётов вводились в аэропорту Владикавказа, а также в аэропортах Чечни и Дагестана, 31 декабря 2024 года. Пять самолётов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

14 января в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова, Уфы, Ижевска, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска и Тамбова вводили временные ограничения. Решение было принято для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Ночью и утром 14 января российские силы противовоздушной обороны отразили налёты дронов ВСУ в нескольких регионах, включая Татарстан, Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.