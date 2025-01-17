Вашингтон, 17 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Пилоты пассажирского самолёта выложили в Сеть видео падения обломков космического корабля Starship компании SpaceX, который ночью потерпел крушение.

кадр из ввидео

На кадрах видно, что многочисленные осколки летательного аппарата с огромной скоростью приближаются к Земле, сгорая в атмосфере. При этом по видео невозможно понять точное местоположение падения данных обломков и номер рейса, пилоты которого запечатлели их.

Подобное видео удалось также снять и на земле.

Как передавало ИА Регнум, 17 января во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предположил, что крушение произошло из-за утечки кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя.

Портал Airlive в тот же день сообщил, что нескольким пассажирским самолётам, совершающим рейсы над Атлантическим океаном, пришлось менять маршруты из-за падения обломков корабля. По данным портала, несколько самолётов, пролетавших неподалеку от островов Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, были вынуждены скорректировать свой маршрут из-за падающих обломков и высокого риска авиакатастрофы. Также уточняется, что несколько рейсов были задержаны из-за случившегося.