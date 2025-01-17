Москва, 17 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном дал оценки шагам Еревана в сторону евроинтеграции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», ― говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.

Также Путин и Пашинян обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики. Стороны указали на весомые практические выгоды от совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.