Москва, 17 января, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Новый год для многих представляет собой точку отсчета в вопросах профессионального развития. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала ИА Регнум, что с началом года традиционно увеличивается количество вакансий, а работодатели активнее ищут кандидатов без опыта работы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам эксперта, такая тенденция сохраняется на столичном рынке труда на протяжении многих лет.

«При растущей конкуренции за место в организации повышается и количество предложений от работодателей — сегодня эта цифра достигла 25 на одного кандидата», — пояснила Семеренко.

Работодатели, в свою очередь, начинают активный поиск новых специалистов, имея на руках сформированные годовые бюджеты и открытые вакансии под будущие проекты. Кроме того, немало сотрудников перед новогодними праздниками решают сменить место работы.

Таким образом, в начале года компании готовы предложить большее количество вакантных мест, чем обычно. Всего в столице насчитывается более 500 тысяч вакансий для специалистов любого уровня и квалификации.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, наибольшее количество предложений о работе в столице представлено в сферах торговли и финансов, промышленности, ИТ-сектора, транспорта и строительства.

Активная фаза роста количества вакансий наблюдается примерно до середины апреля, затем наступает спад в связи с приближающимся сезоном отпусков. Специалисты выходят на открытый рынок труда ближе к началу февраля, в то время как январь является для них временем для определения своих профессиональных и карьерных целей.

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